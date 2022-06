Vende on line una bici rubata ma viene scoperto: scatta la trappola dei carabinieri

Ha rubato una bicicletta elettrica e poi ha tentato di venderla, pubblicando on line un'inserzione. I carabinieri di Treviso sono riusciti a scoprire e mettere in trappola un trevigiano di 40 anni che è stato colto sul fatto mentre stava chiudendo un affare che gli avrebbe fruttato circa 1300 euro, questo il valore della bici. L’indagine dei militari dell’Arma è partita dalla denuncia di uno straniero 22enne, residente a Treviso, che nel pomeriggio dell’11 giugno scorso aveva lasciato in sosta la propria bicicletta in viale della Repubblica a Treviso e, tornato a riprenderla dopo circa un’ora, non l’aveva più trovata e ne aveva successivamente denunciato il furto ai carabinieri.

Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di verificare che la bicicletta era stata messa in vendita in rete e quindi di monitorarne il passaggio a altre persone, così quando il venditore si è presentato con la bicicletta, nel pomeriggio di ieri, all’appuntamento per la cessione della stessa ad un giovane interessato all’acquisto, è stato sorpreso dai carabinieri. Per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria con l’ipotesi, a suo carico, del reato di ricettazione mentre la bicicletta, è stata restituita al proprietario.