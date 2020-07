Grave crisi respiratoria, morta bimba di tre anni

Ieri sera, martedì 28 luglio, alle ore 21.26 è stato registrato dalla direzione sanitaria dell'Ulss 2 il decesso di una bimba di tre anni di origini ghanesi. Il decesso è probabilmente secondario ad arresto respiratorio in crisi epilettica. Per sciogliere tutti i dubbi sulle cause del decesso della piccola i medici hanno chiesto il riscontro diagnostico.

La chiamata al 118 è giunta ieri sera alle 19.45 da parte del papà della bimba, seguita per alcune problematiche tra cui l’epilessia, disperato perché non riusciva a risvegliarla. Nell’abitazione della famiglia ghanese, residente in un comune dell’hinterland coneglianese, sono immediatamente accorsi l’ambulanza e l’auto medica dall’ospedale di Conegliano e l’elicottero proveniente da Treviso. La bimba è stata immediatamente intubata sul posto e per oltre un’ora i sanitari hanno tentato di rianimarla: alle 21.26, all’arrivo in Pronto Soccorso a Conegliano i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La direzione dell’Ulss 2 esprime la propria vicinanza e le proprie condoglianze alla famiglia della bimba.