Treviso, blackout e sbalzi di corrente in tutta la città: «Decine le segnalazioni»

Da Fiera al centro storico, passando per Monigo e arrivando anche a Paese: è stata una mattinata di disagi per i residenti del capoluogo di Marca, interessato da un blackout generalizzato provocato da un malfunzionamento della linea Enel.

Tra le 9 e le 11 di mattina sono state decine le segnalazioni arrivate al comando dei vigili del fuoco di Treviso, intervenuti per tre ascensori bloccati in altrettante palazzine della città. In tutti e tre i casi il guasto si è risolto prima che i pompieri arrivassero sul posto dal momento che la corrente era tornata rimettendo in funzione gli ascensori. In un parcheggio del centro storico è scattato l'allarme antincendio a causa dei continui sbalzi di corrente. I disagi non sono mancati nemmeno per i commercianti che hanno dovuto fare i conti con pos e registratori di cassa messi fuori uso dalla mancanza di corrente. Molti residenti si sono invece trovati con garage e cancelli automatizzati bloccati. Dalle informazioni raccolte il blackout ha interessato quasi tutte le zone del territorio comunale dal momento che Enel stava prendendo la corrente per tentare di individuare l'esatta origine del guasto. Verso l'ora di pranzo la situazione è tornata alla normalità.