Picchia il marito che aggredisce la moglie, bodyguard assolto: era legittima difesa

Era intervenuto per difendere la sua cliente e l'aggressore aveva decisamente avuto la peggio: frattura della falange di un piede e di un dito della mano destra. Denunciato nei suoi confronti era stato emesso un decreto penale di condanna a cui si era opposto, finendo così davanti al giudice. Ma l'uomo, un 40enne bodyguard che la donna aveva regolarmente assoldato da una agenzia per proteggersi contro le intemperanze del marito, è stato assolto dal reato di lesioni personali. La tesi che sembra essere prevalsa nel processo, in cui la guardia del corpo era difesa dall'avvocato Benedetto Pinto, è che la scazzottata con l'ex coniuge fosse in realtà legittima difesa, invocabile non solo per difendere sé stessi ma anche altri. Le motivazioni della sentenza saranno comunque rese note fra 90 giorni.

Il fatto era avvenuto nel 2017 a Treviso e aveva avuto come protagonisti una coppia di commercianti, soci di un negozio di prodotti per animali, lui 58enne e lei più giovane di qualche anno. Il matrimonio era giunto ai minimi termini tanto che avevano deciso di separarsi legalmente. Presa la difficile decisione la donna avrebbe anche deciso di allontanarsi con i figli dalla casa di famiglia dal momento che, al culmine di una discussione, il marito avrebbe tentato di picchiare uno dei figli.

Ma la donna non si sente sicura e qualche giorno dopo il trasferimento di domicilio chiama un’agenzia di vigilanza e ingaggia un bodyguard che la protegga dalle quelle che teme essere incursioni violente del marito. Il 16 agosto dello stesso anno l'uomo, che era il socio di minoranza del negozio, si presenta nell'esercizio commerciale con un atteggiamento aggressivo. Dice che lui è il responsabile della sicurezza, entra e urlando afferma secondo la normativa non può tenere animali vivi. Il 58enne diventa si sarebbe accalorato sempre di più dopo aver scoperto che la serratura del negozio è stata cambiata. pretendendo di avere una copia delle nuove chiavi. La situazione sarebbe degenerata rapidamente anche perché lei si rifiuta di acconsentire alla sue richieste. Il bodyguard avrebbe quindi intuito che era il momento di intervenire e così si mette fra i due coniugi in modo da proteggere la donna.

La decisione della guardia del corpo avrebbe prodotto un irrigidimento del marito che allora avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti provocatori e avrebbe spinto e messo le mani sul petto sul petto del vigilante per spingerlo. Secondo la testimonianza della commerciante e di un figlio della coppia il marito avrebbe sferrato un pugno al volto del bodyguard che avrebbe reagito innescando una violenta lite. I due finiscono per azzuffarsi prima all’interno e poi fuori dal negozio e solo l'intervento della forze dell'ordine, chiamate sul posto dalla signora, avrebbe riportato la calma. Ad uscire con le ossa rotta, è proprio in caso di dirlo, è il 58enne, ricoverato al pronto soccorso del Ca’ Foncello dal quale ne uscirà qualche ora dopo con due fratture, una ad un piede e una alla mano ed una prognosi di tre settimane.

Due giorni dopo la lite il marito della commerciante si presenta in una stazione dei carabinieri per denunciare il vigilante. E alla fine il caso approda in Tribunale in un processo in cui, oltre alla deposizione di alcuni testimoni, sono state visionati anche i filmati delle telecamere interne ed esterne del negozio che erano state acquisite dagli inquirenti nel corso delle indagini.