Bomba contro il Pam, arrestato l'autore: è un 56enne

Le indagini di squadra mobile e nucleo investigativo dei carabinieri di Treviso, coordinati dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, hanno identificato nell'arco di pochi giorni l'autore della bomba esplosa nella serata di domenica scorsa, 8 novembre, di fronte al supermercato "Pam" di via Zorzetto. L'autore dell'attentato, in cui è stato usato esplosivo ad alto potenziale, è un 56enne. A spingerlo non sarebbero stati fini politici ma spirito di vendetta proprio nei confronti del market. Alle 10 di stamatini si terrà una conferenza stampa presso la Procura di Treviso in cui saranno forniti i dettagli dell'operazione che ha portato alla cattura del "Bombarolo".