Bomba al Pam, arrestato il presunto creatore dell'ordigno

I carabinieri della nucleo investigativo e della Compagnia di Treviso e gli investigatori della squadra mobile e della Digos della Questura trevigiana hanno arrestato nella giornata di oggi, martedì 1° dicembre, a Occhiobello (Rovigo) un 72enne, Giorgio Zese, accusato di essere stato il creatore della bomba esplosa lo scorso 6 novembre di fronte al supermercato "Pam" di via Zorzetto a Treviso. Per quell'episodio, sei giorni dopo l'attentato (datato 6 novembre) era stato arrestato da militari e agenti un 56enne senza tetto di origini bellunesi, Enrico Sorarù. L'uomo si era scagliato contro il direttore del Pam, reo di averlo denunciato più volte per alcuni taccheggi all'interno del supermercato. Per questo motivo era nata l'idea della bomba contro il supermercato.

Il 72enne fermato in mattinata è fortemente indiziato di aver creato la bomba fatta esplodere al Pam: si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, con precedenti per detenzione di arma comune da sparo clandestina e munizionamento, illegale fabbricazione e detenzione di ordigni esplosivi e ricettazione. Perquisendo l'abitazione dell'anziano sono stati trovati: un revolver calibro 6 senza matricola, otto cartucce e dieci ordigni composti da tubi cilindrici con all'interno polvere pirica, chiusi con nastro adesivo e stoppino. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il 72enne sarà accompagnato nelle prossime ore presso il carcere di Treviso.