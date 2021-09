Tensione in serata a Borgo Capriolo, 44enne si barrica in casa

Tensione in serata in Borgo Capriolo, nel quartiere di Santa Bona a Treviso, per un 44enne, affetto da problemi psichici, ha minacciato con un coltello un vicino di casa e si è barricato nella sua abitazione, al civico 2. L'allarme al 112 è scattato alle 19.30 circa e l'uomo si è mostrato subito molto ostile anche con i militari intervenuti sul posto. Intervenuto anche il comandante provinciale dell'Arma trevigiana, Gianfilippo Magro. Intervenuti sul posto medico e infermieri del Suem 118. Si valuta l'intervento l'intervento di una squadra operativa di supporto della Brigata di Mestre. Per cercare di riportare alla ragione il 44enne è intervenuta anche la madre e altri parenti. Si teme per eventuali gesti di autolesionismo.

AGGIORNAMENTO DELLE 00.20 Il negoziatore dei carabinieri, dopo aver temporeggiato, è riuscito ad intavolare una trattativa con il 44enne e a farsi aprire la porta d'ingresso. Una volta in casa l'uomo è stato immobilizzato e affidato a medico di guardia e infermieri che lo hanno portato al pronto soccorso del Ca' Foncello. Del caso è stato allertato anche il magistrato di turno.