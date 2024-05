L'orologio anti stalker non funziona bene, la presunta vittima: «Vivo nella paura»

«Il dispositivo non funziona e io resto sempre in allarme». La donna che nelle scorse settimane aveva lamentato la persecuzione dell'ex - che sarà a processo il 16 maggio prossimo per maltrattamenti - ha paura. Paura che lui, un 40enne che vive nel capoluogo, le si avvicini e che il "mobile angel", il dispositivo che dovrebbe segnalare la sua presenza oltre i 500 metri di distanza non faccia il suo dovere. L'uomo, che ha la misura cautelare del divieto di avvicinamento a lei e alla casa in cui vive, da una settimana ha infatti l'obbligo di portare il braccialetto elettronico. La perseguitata è stata dotata invece di un dispositivo collegato tramite gps che non solo segnala l'eventuale violazione ma la mette nelle condizioni di allertare la forze dell'ordine. Ma l'apparecchio non funzionerebbe bene. «È una guerra si lamenta la 40enne - questa settimana è trascorsa tra ricaricarlo di continuo perché si scarica in fretta, segnali quando la batteria va sotto il 10 per cento, segnali anomali e l'allarme che non è partito quando domenica l'imputato ha violato il divieto e mi hanno chiamato i carabinieri per vedere se stavo bene».

I carabinieri, dal canto loro, hanno cercato una soluzione rapida al problema. E come prima cosa hanno contattato Fastweb, il gestore della connessione che attiva orologio e braccialetto elettronico. Sarà quindi la società a dover controllare la "copertura di rete" e a dover intervenire nel caso non fosse sufficiente. Ma la presunta vittima, in attesa dell'appuntamento con i tecnici fissato per lunedì 6 aprile, sbotta: «È una situazione assurda che non tutela le vittime».

Il comando dei Militari dell'Arma assicura comunque che la situazione è costantemente monitorata e non soltanto per quanto riguarda gli spostamenti della vittima. Il braccialetto elettronico è stato apposto anche allo stalker e i suoi movimenti sono sotto controllo.

«Il dispositivo non funziona e io resto sempre in allarme». La donna che nelle scorse settimane aveva lamentato la persecuzione dell'ex - che sarà a processo il 16 maggio prossimo per maltrattamenti - ha paura. Paura che lui, un 40enne che vive nel capoluogo, le si avvicini e che il "mobile angel", il dispositivo che dovrebbe segnalare la sua presenza oltre i 500 metri di distanza non faccia il suo dovere. L'uomo, che ha la misura cautelare del divieto di avvicinamento a lei e alla casa in cui vive, da una settimana ha infatti l'obbligo di portare il braccialetto elettronico. La perseguitata è stata dotata invece di un dispositivo collegato tramite gps che non solo segnala l'eventuale violazione ma la mette nelle condizioni di allertare la forze dell'ordine. Ma l'apparecchio non funzionerebbe bene. «È una guerra si lamenta la 40enne - questa settimana è trascorsa tra ricaricarlo di continuo perché si scarica in fretta, segnali quando la batteria va sotto il 10 per cento, segnali anomali e l'allarme che non è partito quando domenica l'imputato ha violato il divieto e mi hanno chiamato i carabinieri per vedere se stavo bene».

I carabinieri, dal canto loro, hanno cercato una soluzione rapida al problema. E come prima cosa hanno contattato Fastweb, il gestore della connessione che attiva orologio e braccialetto elettronico. Sarà quindi la società a dover controllare la "copertura di rete" e a dover intervenire nel caso non fosse sufficiente. Ma la presunta vittima, in attesa dell'appuntamento con i tecnici fissato per lunedì 6 aprile, sbotta: «È una situazione assurda che non tutela le vittime».

Il comando dei Militari dell'Arma assicura comunque che la situazione è costantemente monitorata e non soltanto per quanto riguarda gli spostamenti della vittima. Il braccialetto elettronico è stato apposto anche allo stalker e i suoi movimenti sono sotto controllo.