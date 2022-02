Aveva fondato l'officina Pibo, è morto l'imprenditore Bruno Bottazzo

E' stato il fondatore dell'officina Pibo, in via Castellana a Treviso. Martedì scorso è scomparso a 82 anni di età uno dei decani tra i meccanici trevigiani, Bruno Bottazzo, mancato martedì scorso, 8 febbraio, a causa di un male incurabile, un tumore, contro cui ha combattuto con coraggio: fino a pochi mesi fa era ancora al lavoro, come faceva da decine di anni. I primi passi della sua azienda erano stati mossi in zona Eden, in un garage, prima del trasferimento, non distante dall'attuale sede dei vigili del fuoco di Treviso.

Il funerale di Bottazzo si terrà sabato prossimo, 12 febbraio, alle 10.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe. Lascia la moglie Antonietta e i figli Orietta ed Alessandro che sta portando avanti l'attività di famiglia oltre ai parenti e a tre nipotini. Venerdì 11 febbraio alle 19 si svolgerà il Rosario, sempre nella chiesa di San Giuseppe.

Tutti lo ricordano come una persona semplice, buono, gentile e molto ospitale; amava la compagnia degli amici ed era adorato dalla sua famiglia che in queste ore ne piange la scomparsa.