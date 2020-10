Furto al "Burger brothers", ladri in fuga con l'incasso

Ladri in azione nella notte in zona Fonderia a Treviso. Ignoti hanno preso di mira il locale "Burger Brothers", in viale della Repubblica, a pochi passi dal centro scommesse Snai e da un sexy shop "De Sade". Ignoti, dopo aver sfondato una porta di servizio sul retro, probabilmente utilizzando un piede di porco, si sono introdotti nel ristorante e hanno svuotato la cassa. All'interno era presente il solo fondocassa, per un importo di circa 500 euro circa. I malviventi si sono poi dileguati, fortunatamente senza prendere altro e senza causare ulteriori danni. I titolari del locale, Marco Lazzari e Denis Zannini, avevano chiuso poco dopo la mezzanotte di martedì. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 7 ottobre, poco dopo le 14.15, è avvenuta la triste scoperta di quanto era accaduto nottetempo. Sul posto è intervenuta la polizia: gli agenti delle volanti hanno svolto un sopralluogo e svolto gli accertamenti del caso. Visionate le telecamere di videosorveglianza dei locali vicini ma nessun elemento sarebbe per ora emerso. «Avevamo chiuso ieri sera verso mezzanotte -ha spiegato Zannini- sono entrato con il mio socio e abbiamo scoperto che la cassa era stata aperta e portato via il fondocassa. Per fortuna non si tratta di grandi danni: hanno sfondato una porta sul retro con un piede di porco e per il resto non hanno toccato nulla».

