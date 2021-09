Corriera Flixbus resta incastrata nel sottopasso di via Venier

Ha provocato pesanti rallentamenti al traffico e lunghe code un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, poco dopo le 9, all'altezza del sottopasso ferroviario di via Venier dove un pullman Flixbus è rimasto incastrato sotto il manufatto in cemento. Non si sono registrati feriti e i danni sono stati fortunatamente limitati alla parte superiore del veicolo che è stata raschiata. Intervenute sul posto le pattuglie della polizia locale di Treviso e i vigli del fuoco. Le ripercussioni alla circolazione in zona ospedale, nel quartiere di Sant'Antonino e sulla circonvallazione sono state inevitabili. La situazione è tornata alla normalità nel corso dellla mattinata. La corriera stava viaggiando sulla tratta Reggio Calabria-Trieste. A bordo erano presenti una decina di passeggeri che sono stati costretti a scendere e a trovare mezzi alternativi per arrivare a destinazione.