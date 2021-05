Cade dal cavalcavia della stazione, ferito un 30enne

Tragedia sfiorata poco dopo le 12 di oggi in via Marco Polo, non distante dalla stazione ferroviaria di Treviso. Un ragazzo italiano di circa 30 anni è precipitato dal cavalcavia, da un'altezza di circa cinque metri, riportando gravi lesioni e fratture su tutto il corpo. A dare l'allarme sono stati alcuni negozianti della zona. Sul posto sono giunte alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia. Gli infermieri del Suem 118 hanno stabilizzato le condizioni del giovane sul posto, trasportandolo poi d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non sono ancora chiare le cause dell'episodio. In passato, proprio in quel punto, si erano verificati alcuni gesti estremi e dunque non si esclude che questo fatto sia riconducibile a ciò.