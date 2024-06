Calci e pugni contro due 18enni, denunciato un minorenne

Avrebbero prima circondato e poi picchiato due giovani di 18 anni. Nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Treviso hanno identificato uno dei 6 autori di quella che sembra essere stata una azione punitiva. Il ragazzo, 16enne, denunciato in concorso per lesioni pluriaggravate e danneggiamento, dal momento che a una delle vittime sarebbero stati rotto gli occhiali che indossava.

Il fatto era avvenuto lo scorso 25 aprile sulle Mura di Treviso, all'altezza del largo di San Teonisto. Il gruppetto di minorenni se la sarebbe presa con due ragazzi appena maggiorenni. Bloccati i 18enni sarebbero stati vittima di una violenta aggressione in cui sono stati gettati a terra e poi colpiti ripetutamente con calci e pugni al volto e al corpo. Per loro si è reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso dove i sanitari hanno riscontrato alcune lesioni giudicate guaribili in una settimana. Le indagini della Squadra Mobile stanno proseguendo per risalire agli altri autori del pestaggio. Al momento le cause dell'aggressione non sono state chiarite.