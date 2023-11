Assalto ai bus dei tifosi del Mestre: daspo per sette ultras del Treviso Calcio

Sette Daspo ad altrettanti ultras del Treviso Calcio sono stati emessi in queste ore dal Questore di Treviso dopo gli episodi verificatisi in occasione della partita contro l'AC Mestre, giocata allo Stadio Tenni lo scorso 15 ottobre. I tifosi trevigiani, per lo più appartenenti alla componente organizzata degli Ultras, poco dopo mezzogiorno avevano iniziato a radunarsi nei pressi di Porta San Tommaso, consueto luogo di ritrovo della tifoseria. La tifoseria ospite, invece, composta da circa 190 tifosi mestrini, era arrivata alla stazione di Treviso Centrale a bordo di un treno regionale verso le 14.05. Alle 14.15 i sostenitori mestrini, fatti salire a bordo di due bus navetta messi a disposizione da Mom, si erano spostati verso lo stadio Tenni scortati dalle forze dell'ordine.

A quel punto un gruppo di tifosi trevigiani si è allontanato rapidamente da Porta San Tommaso per raggiungere l’incrocio tra Borgo Cavalli e Viale Nino Bixio, con il chiaro intento di intercettare ed entrare in contatto con i tifosi ospiti in arrivo. Come poi appurato dagli investigatori della Digos sulla base delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, durante il tragitto alcuni supporter locali avevano coperto il volto con cappelli, cappucci, bandane e magliette al fine di rendere difficoltoso il loro riconoscimento. Alcuni ultras trevigiani sono riusciti a raggiungere l'incrocio pochi istanti prima dell’arrivo delle auto di scorta e dei due pullman con a bordo i tifosi mestrini. Incuranti dei gravi rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica, nonché dell’incolumità degli passanti lungo il Put, hanno assaltato i bus costringendo gli autisti a compiere pericolose manovre di emergenza per evitare il contatto tra i veicoli o l’investimento dei tifosi presenti sulla carreggiata. Solo l’immediato intervento della Digos e degli agenti di polizia ha evitato il peggio facendo in modo che le due tifoserie non entrassero in contatto tra loro. I tifosi trevigiani, durante l’agguato, hanno lanciato bottiglie di vetro, bicchieri di birra, un paletto in plastica di delimitazione stradale e altri oggetti contro gli autobus con a bordo l’opposta tifoseria, mezzi peraltro che sono stati più volte colpiti con le aste di bandiere e bastoni.

Al termine del blitz, gli ultras, respinti dal personale di polizia, sono fuggiti rapidamente verso Borgo Cavalli per confondersi all’interno del folto gruppo dei tifosi locali che intanto stava raggiungendo l’incrocio, per poi continuare verso lo stadio. La Digos ha subito aperto le indagini per individuare i responsabili dell’aggressione alla tifoseria ospite, acquisendo i filmati della polizia scientifica e quelli delle telecamere di videosorveglianza del Comune e di privati, giungendo in breve tempo a identificare con certezza otto degli ultras coinvolti, tutti denunciati in concorso. Nei confronti di sette di loro, il Questore di Treviso ha emesso il provvedimento amministrativo del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, per tre della durata di due anni e per quattro di cinque anni, notificato a tutti nei giorni scorsi. L0ottavo tifoso è stato, invece, denunciato anche per aver violato il Daspo dalle manifestazioni sportive che il Questore di Venezia gli aveva già notificato.