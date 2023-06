Micio si infila nei motori di due furgoni, salvato dai vigili del fuoco

Per due volte si era infilato nel vano motore di due furgoni e per due volte i vigili del fuoco lo hanno estratto. Disavventura a lieto fine per un gattino soccorso stamattina, intorno alle 8.30, da una squadra dei vigili del fuoco del comando centrale di Treviso, intervenuta in via Calmaggiore. Il piccolo felino dopo un po’ di coccole è stato affidato alle cure della richiedente che aveva chiamato per il soccorso.