Camion resta incastrato nel sottopasso dell'hotel "Continental"

Singolare incidente poco dopo le 14 di oggi, giovedì 19 ottobre, nel cuore del centro storico di Treviso, in via Girolamo da Treviso. Un camion, guidato da un cittadino polacco di 36 anni che era impegnato nel trasporto di alcuni mobili per un trasloco, è rimasto incastrato con il cassone rigido contro il sottopassaggio dell’hotel Continental. L’autista ha calcolato male l’altezza massima del camion (non ha riconosciuto l'apposito cartello) ed è rimasto incastrato con la centina rigida del mezzo sotto il sottopasso dell’hotel. Danneggiato un cordolo di cemento dell’immobile. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco, anche con l’autogrù; i pompieri sono riusciti a liberare il mezzo pesante e a mettere in sicurezza l’immobile. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Treviso. I danni sono ancora in corso di quantificazione e il conducente avendo violato il divieto di transito dovrà pagare una sanzione di circa 80 euro. Tutti i danni causati dovranno essere rifusi dall’assicurazione del mezzo pesante. La circolazione è stata riattivata regolarmente dopo circa un’ora e mezza.