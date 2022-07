Camion in retromarcia danneggia edificio storico, intervengono i vigili del fuoco

C'è voluto l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, stamattina, lunedì 25 luglio, per il danneggiamento di un’abitazione d’interesse storico di via Collalto, nel centro storico di Treviso, provocato dall’errata manovra di un camion che in retromarcia ha divelto una trave in legno sotto ad un arco. Alla guida del mezzo, uno Scania frigo, appartenente ad un'azienda di logistica di Scorzè (Venezia), c'era un 69enne che aveva appena effettuato una consegna al supermercato Pam di via Zorzetto. E' stato lui stesso ad auto-accusarsi chiamando la polizia locale.

Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita. I pompieri intervenuti con il personale di prima partenza con il funzionario di guardia e il capo servizio, hanno effettuato un primo sopralluogo e poi provveduto al consolidamento della catena danneggiata, puntellando la struttura. Sul posto la polizia locale è intervenuta per svolgere i rilievi dell’incidente. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.