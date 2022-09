Foto del cane in gabbia su Facebook, archiviata la denuncia per diffamazione

Aveva tutto il diritto di esprimere una critica. E, relativamente alla foto, poi finite su Facebook, non c'è interferenza illecita nella vita privata in quanto il giardino era visibile a tutti. E' stata definitivamente archiviata la vicenda che ha visto protagonista un imprenditore 50enne di Treviso, denunciato da un cittadino cinese perchè aveva fotografato i cani di quest'ultimo, due pastori tesdeschi, rinchiusi in una gabbia. inoltre avrebbe anche pubblicato un post al "vetrolio" descrivendo la situazione e soprattutto stigmatizzando la polizia che, intervenuta sul posto, non avrebbe fatto nulla. Il pubblico ministero aveva sì chiesto l'archiviazione ma per la tenuità del fatto: questo avrebbe portato l'uomo a dover rispondere in sede civile alle pretese del cinese, oltre a vedere il reato risultare nel casellario giudiziario. Così, assistito dal'avvocato Marco Furlan, ha deciso di fare opposizione alla decisione della Procura. Oggi, 14 settembre, il gup Marco Biagetti, messosi in riserva dal 30 giugno, gli ha dato ragione.

I fatti sono accaduti nel novembre del 2018. Il 50enne, residente in via Dell'Olmo a Treviso, è il vicino di casa di un cittadino cinese di 35 anni, proprietario di due pastori tedeschi che però tra loro litigherebbero spesso. Il cittadino cinese si sarebbe rivolto quindi ad un allevatore che gli avrebbe suggerito di mettere uno dei due cani in gabbia così da fargli comprendere che non poteva recitare il ruolo dell'Alpha e farlo venire a più "miti consigli". Così ha rinchiuso uno degli animali ma lo avrebbe fatto, secondo il vicino, dentro ad una recinzione che è molto stretta e che avrebbe impedito al cane persino di girarsi.

Il 50enne, di fronte all'esemplare che secondo lui avrebbe guaito in continuazione (anche se nessuno dei residenti ha confermato questa circostanza), ha fatto notare la situazione al 35enne, a cui ha detto anche che avrebbe scattato delle foto e che le avrebbe messe sul social network. Nel frattempo è stata anche chiamata la polizia, che però ha ravvisato che tutto era perfettamente regolare, come riportato nel verbale. «L'Italia - è il commento che l'italiano posta sotto le foto - è proprio un paese che funziona al contrario, adesso sono io che mi trovo dalla parte del torto per aver denunciato le condizioni assurde in cui si trova il cane». Inutile dire che il messaggio, veicolato tramite Facebook, ha provocato svariati commenti sdegnati di amanti degli animali al punto che della situazione si sarebbe occupata anche un'associazione che protegge i cani, diffidando il cinese e in intimandogli di togliere l'animale dalla gabbia.

Il protagonista di tutta questa vicenda, ovvero il povero pastore tedesco, è stato alla fine liberato. Pare che, dopo qualche giorno, sia arrivata in via Dell'Olmo una famiglia che lo ha adottato che, auspiscabilmente, gli avrà fatto vivere una esistenza da animale libero e soprattutto felice.