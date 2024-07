Vincenza al bar per prendere le sigarette: «Il marito è passato mezz'ora dopo a chiedere di lei»

Alle 18.15 di martedì scorso Vincenza Saracino si era fermata per prendere le sigarette al bar La Perla di via Bacchina, una sosta fugace, prima di sparire nel nulla. Il marito, Fabio Stefanato, mezz'ora dopo circa, sarebbe passato al locale per chiedere di lei. A rivelare il retroscena è la barista Marika De Piccoli che ha raccontato ai nostri microfoni: «E' uscita dal lavoro, poi si è fermata qui a prendere le sigarette e poi è andata via: mezz'ora dopo suo marito è venuto qui e mi ha chiesto se l'avevo vista e io gli ho detto che si era fermata qui. Ho consigliato a lui di provare a vedere al bar dell'Iperlando fosse andata li e magari, non sapendo se fosse rientrata. Io la conoscevo perchè frequentava qui il bar, era solare, simpatica, una persona per bene».

«Vogliamo essere lasciati stare»: Fabio Stefavano ha risposto così stamattina al citofono dell'abitazione in cui viveva con la moglie, trovata sgozzata nel tardo pomeriggio di mercoledì in un fabbricato abbandonato in via Maleviste, a neppure cento metri da casa, all'incrocio con via Vicinale di San Vitale. L'uomo, titolare del sexy shop De Sade di Preganziol, in cui la moglie lavorava, non risulta al momento indagato per l'omicidio.