Malore improvviso mentre è in auto, muore una guardia giurata

Una guardia giurata, Antonio De Marchi, 51 anni, è stata trovata esanime all'interno della propria auto di servizio nella serata di lunedì 25 aprile, attorno alle 22, di fronte alla sede della canottieri Sile, in via Tezzone a Treviso. L'uomo sarebbe stato colpito da un malore improvviso, forse un infarto, e per lui non ci sarebbe stato nulla da fare. Un passante ha lanciato l'allarme al 118 ma quando medico e infermieri del Suem sono intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. La salma è stata trasportata presso l'obitorio di Treviso in attesa del nullaosta dell'autorità giudiziaria.