Malore mentre è in barca sul Sile, muore ex insegnante di pensione

E' stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava a navigare sulle acque del Sile a bordo di una “mascareta”, una barca per la voga alla veneta, con un amico. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, 25 settembre, poco dopo le 10. A perdere la vita un ex insegnante in pensione, Vincenzo Alongi, trevigiano di 76 anni e residente con la famiglia nel quartiere trevigiano di Monigo. Il vogatore che si trovava con lui è riuscito a fermare il natante all'altezza del Dopolavoro ferroviario, a circa due chilometri dal punto in cui la "mascareta" era partita, ovvero dalla sede della Canottieri Sile. e a lanciare l'allarme al 118. Sul posto, per i soccorsi del caso, è giunta l'automedica e un'ambulanza del Suem 118. Medico e infermieri hanno fatto il possibile per tentare di salvare la vita all'anziano, purtroppo inutilmente. Intervenuta anche una volante della polizia. Alongi era da molti anni sociao della Canottieri Sile.