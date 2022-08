Carabinieri, arrivano i rinforzi: assegnati alla Marca 38 militari, tra cui 8 donne

Sono ben 38 i carabinieri neopromossi del 140° Corso Formativo che sono stati assegnati nei giorni scorsi alle varie articolazioni del Comando Provinciale dell'Arma di Treviso. I giovani militari, tra cui 8 donne, di eta' media tra i 20 e i 25 anni, hanno preso servizio nei giorni scorsi e sono andati a rafforzare la presenza dell'Arma nella Marca, nella stazioni presenti sul territorio trevigiano. Il rafforzamento dell'organico servirà a garantire un incremento dei controlli sul territorio (come quello che si è svolto giovedì scorso nel centro di Conegliano e nel week end in occasione del contro-esodo per il ritorno dalle vacanze), fondamentali anche per prevenire gli incidenti stradali, una vera e propria piaga che nel mese di agosto ha già visto perdere la vita 11 persone.