Controlli sulle strade, due patenti ritirate nella notte per guida in stato di ebrezza

Ancora due incidenti stradali dovuti al consumo di alcol, malgrado i numerosi appelli delle settimane scorse ad una guida più prudente a responsabile, tra cui quello del Procuratore della Repubblica Marco Martani. Nella notte di tra ieri, sabato 29 ottobre, e oggi, domenica 30 ottobre, i carabinieri di Treviso sono intervenuti in due sinistri che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi per gli automobilisti coinvolti, rimasti fortunamente illesi.

A Villorba, in via Roma verso le 1,15, l'autovettura di un 41enne nigeriano, per cause in corso di accertamento, è entrata in collisione con il veicolo condotto da un cittadino romeno di 43 anni. L'africano è stato riscontrato positivo all'alcoltest con valore pari a 0.71 grammi per litro e la patente gli è stata ritirata.

Dopo nemmeno un'ora dal primo incidente, a Carbonera, in via Ospedale Principale, un 41enne trevigiano è rimasto coinvolto in una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. Sottoposto a controllo alcolometrico è risultato positivo con valore pari a più di 1.35 grammi per litro. Anche a lui è stata ritirata la patente mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Per i due automobilisti trovati alla guida sotto l'influenza dell'alcool scatterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria.