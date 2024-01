Carabinieri di Treviso, va in pensione il Luogotenente Francesco Piazzolla

Ha lasciato nei giorni scorsi il "servizio attivo" il Luogotenente Carica Speciale dei Carabinieri Francesco Piazzolla che negli ultimi 8 anni ha ricoperto l'incarico di responsabile, per i Carabinieri, della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Treviso. Piazzolla, di origini barlettane, nell'arco della sua lunga militanza nell'Arma ha ricoperto incarichi operativi in provincia di Siracusa, Ravenna e Treviso, ove ha riscosso brillanti successi in attività di contrasto alla criminalità nonché in missioni all'estero in teatri "caldi" quali la Cisgiordania, l'Iraq e la Bosnia. Ricevuto dal Comandante Provinciale di Treviso, Colonnello Ribaudo, che a nome dei colleghi gli ha espresso il sentito ringraziamento per l'opera svolta, il Luogotenente Piazzolla ha ricevuto analoghe espressioni di apprezzamento e cordiale saluto da magistrati e operatori del palazzo di giustizia del Capoluogo della "Marca".