Visita al comando provinciale dell'Arma di Treviso per il Generale Parrulli

Il Generale di Brigata Fabrizio Parrulli, comandante della Legione Veneto dei carabinieri, ha fatto visita nella mattinata di oggi, venerdì 2 ottobre, al comando provinciale dell'Arma di Treviso. Al termine di un incontro con il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, e con il presidente del Tribunale, Antonello Fabbro, il Generale si è recato presso il comando di via Cornarotta dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, Gianfilippo Magro, e dai quaranta comandanti di stazioni e Tenenze della Marca. Il Generale, durante la visita, ha espresso apprezzamento per l'attività di prevenzione e contrasto dei reati posta in essere negli ultimi mesi, richiamando l'importanza del ruolo dell'Arma nell'assicurare prossimità e vicinanze alle operose comunità della provincia di Treviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.