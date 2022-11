Controlli sulle strade nella notte, ubriachi alla guida: sei patenti ritirate

Sono bel sei le patenti ritirate nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Treviso: continuano i controlli sulle strade della Marca, con lo scopo di contrastare le guide in stato di ebbrezza alcolica e da assunzione di sostanze stupefacenti.

Lungo strada Sant'Angelo a Treviso i militari hanno fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 44enne cittadino ungherese, operaio residente a Meolo (Venezia), sorpreso alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico particolarmente rilevante. Ritirata la patente di guida. Stessa sorte anche per un 32enne operaio di Cavazza (Bergamo), con precedenti alle spalle, a cui è stato ordinato l'alt mentre stava percorrendo viale della Repubblica di Treviso. L'automobilista è stato sorpreso a bordo della sua autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica da assunzione di alcolici, e aveva inoltre, all'interno del mezzo su cui viaggiava, una spranga in acciaio lunga oltre 50 centimetri. Nei guai anche una 24enne trevigiana fermata lungo la Pontebbana a Villorba. Alla giovane, sorpresa alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica, è stata ritirata la patente. In via Verdi a Silea, è stato denunciato un cittadino colombiano 27enne, residente a Cavallino Tre Porti (Venezia), con precedenti, sorpreso alla guida della sua autovettura in stato di ebbrezza alcolica e in possesso di pochi grammi di marijuana.

A Castelfranco Veneto, in via Staizza, denunciata una 28enne impiegata di Riese Pio X, sorpresa alla guida della sua auto in forte stato di ebbrezza alcolica. Patente di guida ritirata a lei così come ad un 33enne operaio di Vedelago, con precedenti, fermata in via Redipuglia dello stesso centro. L'uomo, con precedenti penali, è stato sanzionato amministrativamente.