Sicurezza a Treviso, pattuglie di carabinieri a piedi in centro storico

Durante i servizi di controllo del territorio e di prevenzione generale, la stazione Carabinieri di Treviso svolge periodiche pattuglie a piedi nell’ambito del centro cittadino, con l’impiego di due militari. Tale servizio “di prossimità” si sviluppa tra le vie di maggiore afflusso del centro storico, come in occasione del mercato settimanale ed oltre a porsi l’obiettivo di garantire una funzione di deterrenza e, se del caso, di intercettare tempestivamente qualsivoglia tipologia di reato, costituisce anche occasione di incontro con gli esercenti e con gli avventori, cui far sentire la presenza rassicurante dell’Arma e fornire ogni possibile intervento in caso di bisogno