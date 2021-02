Si arrampica sul muro del carcere e cade, ferito un detenuto

Si è arrampicato sulla parete di un cortile interno del carcere di Santa Bona di Treviso ma è scivolato, cadendo rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto alle 13 circa di oggi, sabato 6 febbraio. A restare ferito M.A., un 30enne di Asola (Mantova), entrato presso la casa circondariale nella giornata di ieri: si trovava in un'ala della struttura che è attualmente riservata alla quarantena preventiva, in vista di un successivo inserimento in una delle sottosezioni. L'uomo, accompagnato da un'ambulanza del Suem 118 al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, ha riportato lesioni non gravi e dopo gli esami del caso è rientrato in carcere.