Detenuto tenta il suicidio in carcere, muore dopo quattro giorni di agonia

Si è spento lunedì sera nel reparto di rianimazione dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dopo una lenta agonia, durata almeno quattro giorni. Non ce l'ha fatta il detenuto trevigiano di 50 anni che la scorsa settimana aveva tentato il suicidio mentre si trovava recluso nel carcere di Santa Bona. L'uomo è entrato nella casa circondariale nel marzo scorso per scontare una pena (un cumulo per reati comuni) che avrebbe terminato di scontare solamente nel 2025. Giovedì scorso la terribile decisione di farla finita: ha approfittato che i compagni di cella si allontanassero, per l'ora d'aria, e una volta rimasto solo si è impiccato, con una piccola corda che aveva ricavato da una vecchia borsa della spesa. Quando il 50enne è stato trovato in cella, già privo di sensi, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. In carcere sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118 che hanno rianimato il 50enne, trasportandolo d'urgenza al nosocomio trevigiano. Sulla tragedia, di cui è stata informata la Procura di Treviso, sarà avviata un'indagine interna alla struttura carceraria.