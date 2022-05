Carenza di personale in Procura, prosegue lo stato di agitazione

«Apprezziamo il tentativo fatto dal procuratore capo di Treviso Marco Martani cerchi di arrivare ad una soluzione che metta un tampone alla gravissima situazione del personale ma non si è potuti comunque arrivare ad una conciliazione».

Lo ha detto Emmanuele Viviano, Rsu della Procura di Treviso, al termine di un incontro svoltosi oggi, 24 maggio, presso la Prefettura di Treviso. Al tavolo di confronto, oltre al Prefetto Angelo Sidoti e al rappresentante sindacale, sedevano anche il Procuratore generale Martani e Carlo Alzetta, della Funzione pubblica della Cisl di Treviso e Belluno.

«Sono state fatte delle proposte - spiega Viviano - che per il momento solo solo delle ventilate possibilità. Riteniamo le misure però insufficienti perchè la carenza, a fronte di un possibile recupero di poche unità, fatto salvo l'impiego del personale assunto a tempo indeterminato con il Pnrr che dovrebbe essere destinato oltre che al tribunale anche agli uffici della procura, è troppo significativa. Il sindacato ha quindi deciso di non ritirare lo stato di agitazione soprattutto per tutelare la salute dei lavoratori, sottoposti ad un evidente stress. A fronte di una, peraltro datata e insufficiente, pianta organica di 42 unità - spiegano Viviano e Alzetta - il personale amministrativo in servizio effettivo è di appena 26 lavoratori con una scopertura reale del 38%. Ci chiediamo come si possano assistere un procuratore e 12 sostituti procuratori, con una insufficienza di organico così drammatica, dovendo peraltro assicurare allo stesso tempo tutti gli altri servizi e uffici, come le spese di giustizia, il dibattimento, le esecuzioni penali, il personale, il casellario giudiziario, gli sportelli per il pubblico». Il 31 maggio i lavoratori della procura di Treviso saranno nuovamente in assemblea, dove eventualmente potrebbero decidere se fare scattare lo sciopero.