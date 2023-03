Libero dopo la rapina, aggredisce con un coltello un volontario della Caritas

Dopo la rapina di lunedì mattina all'internet point di via Zenson, a pochi passi dallo stadio Tenni, e l'arresto da parte degli agenti delle volanti della polizia, ieri, 22 marzo, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Treviso, Marco Biagetti, aveva imposto nei confronti di un bengalese 28enne, Osain Mohamed Sharif, protagonista dell'episodio, solo l'obbligo di risiedere nel Comune di Treviso (dove è ospitato a casa di un conoscente) e di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. Poche ore dopo, nel tardo pomeriggio, lo straniero, un richiedente asilo, si è reso protagonista di un altro grave episodio: attorno alle 19, ha infatti aggredito, senza motivo, un volontario della Caritas che si trovava all'ingresso della zona dedicata alla mensa, e lo ha ferito alla gola con una roncola di una lunghezza di 21 centimetri.

Per questo motivo il 28enne, rintracciato poco dopo nella zona del parcheggio dell'Appiani (dove avrebbe fatto resistenza all'arresto dei poliziotti) dopo una breve fuga, è stato bloccato, nuovamente arrestato e accompagnato in carcere a Santa Bona. In uno zainetto aveva ancora l'arma usata per l'aggressione. Il volontario, un 40enne, è stato soccorso dal Suem 118 e trasportato in pronto soccorso per le medicazioni del caso: ha riportato una ferita alla gola non grave, guaribile con qualche giorno di prognosi.

Molto amareggiato Don Davide Schiavon, direttore della Caritas: «Mentre le persone stavano entrando questa persona ha aggredito un volontario che regolamentava l'afflusso in mensa e con un oggetto contundente lo ha ferito: la persona usufruisce da tempo dei nostri servizi, lo avevamo già segnalato con varie mail a Questura e Ulss (in particolare al Csm, il centro di salute mentale ndr) ma non abbiamo avuto risposte. Provo profonda amarezza, queste situazioni vanno affrontate in maniera più risolutiva, è facile che si arrivino a queste situazioni se non vengono controllate».

«La Procura aveva richiesto il carcere ma questa misura non è stata accordata ddal Gip»: così si è limitato a dire il Procuratore capo della Repubblica di Treviso, Marco Martani, commentanto l'episodio.