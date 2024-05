Trevigiani sempre più poveri ma generosi: donati alla Caritas 800mila euro

Negli ultimi cinque anni, complice il periodo della pandemia e i flussi migratori, sono cresciuti esponenzialmente alcuni dei servizi offerti dalla "Casa della Carità" gestita dalla Caritas tarvisina in via Venier a Treviso: lo scorso anno sono stati 4.186 gli accessi al servizio docce, il doppio dell'anno precedente mentre gli ingressi alla mensa sono stati 18.662 quando nel 2019 erano "solo" 13.773. Sono solo alcuni dei dati presenti nel bilancio sociale 2023 pubblicato dalla Caritas di Treviso, orfana dal novembre scorso di don Davide Schiavon, tragicamente scomparso a causa di un malore. Sabato prossimo, 11 maggio, si svolgerà alle 16 l'evento pubblico di presentazione dei dati del bilancio, a cui prenderà parte anche il Vescovo, Monsignor Michele Tomasi. Nel testo del bilancio sociale è presente la traccia che don Davide (che sarà ricordato con semplicità, come lui avrebbe voluto, proiettando un breve filmato a lui dedicato) aveva già preparato prima della sua prematura scomparsa: è una sorta di eredità.

Il 2023, come raccontato nel documento, è stato un anno in cui sono notevolmente aumentati gli accessi ai centri di ascolto della Caritas: questo a causa dei problemi economici e delle difficoltà sempre più evidenti nell'accedere al mercato degli affitti e avere un tetto. Un quinto delle 536 persone che si sono rivolte alla Caritas sono di nazionalità italiana, sono per la stragrande maggioranza uomini (443) con una minoranza di donne (93). Ha avuto un ruolo importante nell'aumento di accessi a mense e docce l'immigrazione di richiedenti asilo pakistani e indiani che sono bloccati dalla burocrazia e non hanno accesso agli Hub come l'ex caserma "Salsa" o la "Zanusso". Per loro non c'è altra possibilità di assistenza se non quella della Caritas che conta ben 132 volontari (tra cui 35 da poco formati) che ogni sera servono un pasto caldo a chi non se lo può permettere e donazioni che nel 2023 hanno superato quota 800mila euro, più di metà dei quali "investiti" per aiuti dovuti a calamità internazionali e nazionali. Don Bruno Baratto, direttore ad Interim, ha fatto cenno, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei dati alla situazione presente nel parcheggio della zona Appiani, sostenendo che «il problema-Appiani è scoppiato quest'anno ma ci sono altre situazioni distribuite in città e nella cintura urbana che contribuiscono a questa situazione». «L'Appiani è solo la più nota ma non è l'unica» aggiunge don Bruno «magari è la più concentrata ma non l'unica, purtroppo il rischio è che diventino situazioni croniche per le persone che non riescono più a uscirne».