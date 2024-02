Treviso, carro mascherato si impiglia in un cavo dell'illuminazione

Fuori programma nel pomeriggio durante la sfilata dei carri mascherati lungo viale D'Alviano, in occasione del festeggiamento del carnevale trevigiano. Uno dei carri allegorici, per cause in corso di accertamento, si è impigliato in un cavo dell'illuminazione pubblica, rompendolo. Intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici per le riparazioni del caso. I disagi sono stati fortunatamente limitati.