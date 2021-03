Carrozzeria con forno abusivo, scatta il sequestro della polizia stradale

Al titolare contestate sanzioni per 7.500 per violazioni al Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e del Codice della Strada. Nonostante una denuncia aveva proseguito ad utilizzare l'attrezzatura abusiva

All'interno della sua carrozzeria aveva installato abusivamente, senza nessuna autorizzazione, una cabina forno-verniciatura autocostruita. Inoltre sono stati trovati abbandonati, in disordine, vari pericolosi come contenitori usati di vernici e solventi. Questo quanto hanno scoperto gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polstrada di Treviso presso un'attività che è stata sequestrata su ordine del Tribunale di Treviso. Nel corso di un controllo amministrativo, gli agenti, hanno riscontrato numerosi illeciti di carattere amministrativo ai sensi del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza e del Codice della Strada per un importo di 7.423 euro.

Nonostante fosse già stato denunciato per violazione delle norme contenute nel testo unico delle leggi ambientali, nonché la segnalazione alla Provincia per le opportune prescrizioni tecniche, il titolare, incurante di quanto imposto, aveva continuato ad utilizzare la cabina forno abusiva. Questo comportamento è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria con la richiesta di sequestro preventivo dell’installazione oltre a tutto il materiale e l’attrezzatura ad essa correlati.

"I gravi indizi raccolti e l’effettiva continua reiterazione dei comportamenti illeciti -si legge in un comunicato emesso dalla polstrada- stante il fondato pericolo che la libera disponibilità delle attrezzature da verniciatura e della cabina potessero determinare ulteriori gravi inquinanti e dannosi permettevano al Giudice per le indagini preliminari di Treviso di emettere il provvedimento di sequestro preventivo".