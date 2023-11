Rogo alla carrozzeria Roggia, presunto mandante ai domiciliari

Per la Procura di Treviso sarebbe la mente dell'incendio che nel maggio del 2020 aveva devastato la carrozzeria Roggia di via Postumia a Treviso e per questo il giudice gli aveva imposto, in attesa che si concluda l'iter processuale nei suoi confronti, l'obbligo di dimora nel Comune di residenza, San Biagio di Callalta. Per Siro Girardi, 48 anni, è scattato un inasprimento di questa misura e attualmente si trova agli arresti domiciliari: la squadra mobile di Treviso ha infatti documentato, seguendone i movimenti, come l'uomo abbia più volte violato, nel corso degli ultimi mesi, l'obbligo di dimora a cui era sottoposto. In più occasioni l'uomo sarebbe tornato a Treviso e in qualche caso si sarebbe recato a casa dell'ex compagna per minacciarla di morte. Una delle ultime violazioni, tra più gravi fra quella di cui l'uomo si sarebbero reso protagonista, ha indotto la Questura a chiedere al giudice una misura più restrittiva.

Il rogo della carrozzeria pianificato da Girardi (secondo la tesi degli inquirenti) per vendetta nei confronti dell'ex suocero e titolare dell'attività, ha causato la distruzione di almeno tre auto e danni per oltre 660 mila euro. Per quell'episodio Girardi è a processo insieme al 73enne Bruno Tommasini, veneziano ex esponente della Mala del Brenta ed Emilio Foccardi, 58enne, trevigiano. L'esecutore materiale, il veneziano 40enne Jonathan Causin, già con vari precedenti alle spalle, era stato invece condannato a tre anni di reclusione, con il rito abbreviato, nel settembre del 2021.