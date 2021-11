Shopping on line con la carta di credito rubata, 21enne denunciato

Ha rubato una carta di credito da un furgone parcheggiato per strada e con la tessera si è dato allo shopping on line e in alcuni negozi. E' stato costretto a fermarsi a circa 110 euro prima che il proprietario, un 33enne, riuscisse a bloccarla. L'episodio è avvenuto lo scorso 19 luglio a Castelfranco Veneto, in via Borgo Monte Grappa. A distanza di alcuni mesi i carabinieri hanno identificato e denunciato il ladro, un 21enne di origini marocchine residente nella Castellana. Il giovane deve rispondere di furto aggravato e indebito utilizzo di carta di credito.

Durante i controlli su strada effettuati nel week end scorso dalle pattuglie del Comando Provinciale di Treviso alcuni automobilisti sono stati denunciati. E' il caso di un 18enne che deve rispondere del reato di porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il giovane era a bordo di autovettura sulla quale viaggiava con altri tre giovani a Villorba nella serata di domenica scorsa ed è stato trovato in possesso di un coltello di 15 centimetri di lunghezza con 6 centimetri di lama. Un 46enne del padovano nella serata di domenica scorsa, controllato alla guida di autovettura a Vittorio Veneto da una gazzella del locale pattuglia del nucleo radiomobile, ha dichiarato una falsa identità, in quanto privo di patente di guida perché revocatagli sin dal 2009. Per lui scatterà una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.