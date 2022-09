Cercano le carte dello "scandalo" e trovano armi e munizioni, giostraio nei guai

Tra le carte che gli hanno sequestrato, tutta della documentazione ritenuta "utile" alle indagini sullo scandalo delle assegnazioni di casa popolari in emergenza abitativa, gli inquirenti hanno trovato quello che non si aspettavano: una pistola e delle munizioni. Simone Garbin, 37enne giostraio, dovrà adesso spiegare perché in casa teneva un'arma illegale e soprattutto la ragione per cui aveva tutte quelle pallottole. La pistola è adesso al vaglio del Ris dei Carabinieri che la stanno esaminando per verificare se è collegata,eventualmente, a qualche fatto criminoso commesso in Veneto.

Garbin è entrato nel caso delle assegnazioni facili delle case popolari in comune a Treviso insieme a Stefano Pivato, dirigente a Ca' Sugana, altri tre ?colletti bianchi? e una trentina di persone che, a partire dal 2009 ad oggi, avrebbero ottenuto una abitazione comunale teoricamente destinata alle fasce fragili della popolazione. Farebbe parte, nelle ipotesi accusatorie che si trovano all'interno del fascicolo di indagine aperto dal sostituto procuratore Gabriella Cama e in cui si ipotizzano i reati di corruzione e abuso d'ufficio, di quel "cerchio magico" di personaggi (gli altri sono Silvana Hudorovich, Gigante Levacovic e l'ex consigliere comunale e capogruppo del Pdl a Palazzo dei Trecento Enrico Renosto) che avrebbe fatto da intermediario fra le famiglie e gli uffici dell'amministrazione del capoluogo. Soldi, o altri favori, in cambio di una corsia privilegiata per avere la casa. I carabinieri lo hanno raggiunto nell'alloggio popolare di Castelfranco in cui si era trasferito dalla casa di San Zeno. Una abitazione in disponibilità dell'Ater chiesta, pare, dal comune di Treviso proprio per fare una assegnazione in emergenza.