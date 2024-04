Caos autovelox, parla il giudice di pace che accoglie i ricorsi degli automobilisti

«La mia linea è sempre stata la stessa: accoglimento dei ricorsi degli automobilisti». Lei è Maria Teresa Nugnes, bassanese, giudice di pace del Tribunale di Treviso da 20 anni e da oltre tre decenni esercita come avvocato. Dal 2021 ogni qualvolta è stata chiamata a pronunciarsi su un automobilista "pizzicato" oltre i limiti di velocità attraverso un autovelox lei ha sempre dato ragione al guidatore. «Le ragioni sono contenute nei miei dispositivi - dice - e fanno riferimento fondamentalmente alla differenza sostanziale che esiste tra la procedura di autorizzazione e quella di omologazione. Di fatto nel nostro Paese esiste un vuoto normativo per quanto riguarda la seconda procedura, probabilmente legato alla difficoltà di mettere al passo le leggi con le novità tecnologiche. Ma questo non cambia la sostanza».

«La recente ordinanza della Corte di Cassazione - continua a dire - mette chiaramente alcuni punti fermi sul fatto che le apparecchiature per la rilevazioni della velocità debbano essere omologate. Quando non lo siano le ammende che vengono elevate attraverso questi dispositivi sono da considerare nulle. La pronuncia degli Ermellini non fa precedente ma come le sentenze emesse dai Tribunali ordinari crea giurisprudenza. Questo vuol dire che ogni giudicante può emettere la sentenza che vuole ma gli utenti della strada, sulla scorta di ciò che è stato deciso dalla Suprema Corte, possono fare valere le proprie ragioni. E' chiaro che a questo punto, tenendo conto che quello che dice la Cassazione non vale solo per Treviso ma può essere applicato a tutti gli autovelox presenti in Italia, l'esecutivo è chiamato ad intervenire su questa sorta di vacatio legis».

«Il fatto che l'amministrazione comunale di Treviso abbia deciso di non "spegnere" gli autovelox – conclude - è una decisione che attiene all'Ente il quale ha tutti i diritti non solo per far valere le regole ma per assicurare la sicurezza sulle strade di sua competenza. In futuro, sulla scorta dell'ordinanza della Cassazione, vedremo quali saranno le decisioni che verranno assunte. Una cosa però è certa: io continuerò a accogliere tutti i ricorsi che saranno presentati».