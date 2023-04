Motociclista finisce contro le sbarre del passaggio a livello, traffico in tilt

Ha tentato di attraversare il passaggio a livello mentre le sbarre si stavano abbassando ed è finito con la moto contro le stesse, finendo rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, martedì 18 aprile, a Treviso lungo via Castellana, poco distante dal comando provinciale dei vigili del fuoco. Intervenuti sul posto gli agenti della polizia ferroviaria e la polizia locale per i rilievi del caso. Il traffico ha avuto importanti rallentamenti lungo la Castellana ma anche lungo la tangenziale. Oltre a questo incidente ne è avvenuto un secondo poco distante, di lieve entità (un tamponamento) che non ha avuto conseguenze gravi. Il motociclista ferito è stato invece trasportato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La prognosi è riservata.