Cade dal cavalcavia della stazione, salva per miracolo

E' precipitata, dopo essersi sporta dalla balaustra del cavalcavia della stazione di Treviso ed è caduta nel vuoto per diversi metri, precipitando sulla strada sottostante. L'incidente è avvenuto alle 9 di oggi, 16 ottobre, ha visto come protagonista una giovane ragazza, le cui generalità non sono state rese note, ora ricoverata in ospedale a Treviso, fortunatamente non in pericolo di vita. A soccorrerla sono intervenute le ambulanze e l'automedica del Suem 118 che hanno stabilizzato le sue condizioni prima di accompagnarla al pronto soccorso del Ca' Foncello. Per gli accertamenti del caso sono intervenute le volanti della polizia. All'episodio, forse riconducibile ad un gesto estremo, hanno assistito in decine tra passanti e automobilisti, preoccupati delle condizioni della giovane che tuttavia non è in pericolo di vita.