Minorenne accerchiato, spintonato e rapinato dalla baby gang in centro

Ennesimo episodio di violenza giovanile, nel centro storico di Treviso. E' successo ieri, venerdì 24 maggio, tra via D'Annunzio e piazza Pio X a Treviso, poco dopo le 15.30. Un ragazzo, di 17 anni, è stato aggredito da una baby gang mentre stava acquistando, in compagnia di un amico, del liquido per la sigaretta elettronica di fronte ad un distributore automatico: prima è stato avvicinato da un ragazzo che gli ha chiesto in prestito la tessera sanitaria, poi è intervenuto un gruppetto di cinque ragazzi, tutti tra i 15 e i 16 anni (tra cui uno armato di tirapugni) ed il malcapitato è stato accerchiato, spintonato a terra e quindi derubato del portafogli che teneva in tasca. All'altro amico rubati pop corn e una bibita che tenevano in mano. I giovanissimi, ottenuto il bottino, si sono poi dileguati a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Alla vittima dell'agguato non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Saranno passate al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti in città.