Malore in casa, soccorso da Suem 118 e vigili del fuoco

Alle 15 di oggi, lunedì 24 aprile, i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso sono intervenuti in piazza Santa Maria dei Battuti a Treviso in supporto al personale sanitario del Suem per trasportare a terra dal terzo piano di una palazzina un 62enne che è stato colto da arresto cardiaco. L’uomo, dopo essere stato rianimato dal personale del Suem 118, è stato caricato sulla barella dell’autoscala e con tutti i macchinari medici collegati, portato a terra per essere trasferito all'ospedale Cà Foncello di Treviso.