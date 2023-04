Spaccia dosi di marijuana e hashish ai ragazzi, poi ruba una e-bike da 4mila euro

Dopo aver venduto alcune dosi di hashish e marijuana ad alcuni giovanissimi, ha pensato bene di rubare una e-bike Scott, del valore di 4mila euro, tentando di portarla via a spalla (era ancora incatenata) mentre il proprietario stava facendo acquisti in un negozio. L'episodio è avvenuto ieri, 5 aprile, nel centro storico di Treviso e ha portato all'arresto, da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile di Treviso, di un ragazzo kosovaro di 25 anni, residente nell'opitergino che si trova ora ai domiciliari. Lo straniero è incappato nella rete dei controlli dei militari mentre stava cedendo mezzo grammo di droghe ad alcuni ragazzi. Dopo aver consegnato la sostanza, ecco il furto della bici elettrica, sotto lo sguardo dei carabinieri che sono infatti subito intervenuti per bloccare il balcanico. Il mezzo è stato subito restituito al proprietario. Durante una perquisizione personale il 25enne è stato trovato in possesso anche di due grammi di cocaina, nascosta nei calzini e un coltello a serramanico di 8 centimetri, nascosto nella tasca della felpa.

I carabinieri di Istrana, nei giorni scorsi, hanno invece denunciato per un furto in un'azienda specializzata nella produzione di pelletteria, un 28enne romeno residente nel montebellunese. Perquisendo la sua abitazione i militari hanno trovato ben 13 borse da donna per un valore in tutto di 5mila euro circa. Il furto risaliva ai mesi scorsi.