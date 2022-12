Cgil, lutto nel mondo della scuola: scomparsa la storica sindacalista Maria Marconi

All’età di 77 anni, venerdì 23 dicembre, è venuta a mancare all’affetto dei propri cari Maria Marconi, storica sindacalista della CGIL trevigiana, particolarmente attiva e impegnata dal finire degli anni ’60 fino agli anni ’90 e fondatrice del Sindacato della scuola. Così Marco Moretti, segretario generale della FLC CGIL, la categoria dei lavoratori della scuola, e Mauro Visentin, segretario generale della Camera del Lavoro di Treviso, la ricordano: «Per oltre un trentennio lei, figura esile e delicata, una passione totale per l’impegno nella cultura e nel sociale, sostenuta da una volontà fortissima e da un’intelligenza vivida e brillante è stata attiva nel mondo dell’istruzione, delle associazioni professionali, in particolare nel movimento di cooperazione educativa, nelle organizzazioni sindacali. Nello specifico nel sindacato scuola della CGIL, del quale è stata fondatrice negli anni ‘70 e poi segretaria e membro di segreteria».

«Molti di noi, donne e uomini di scuola, l’hanno incontrata e sin dal primo momento sono rimasti affascinati dal suo modo di raccontare, dalla disponibilità costante a ragionare, a capire, ad analizzare e approfondire. Insieme abbiamo lavorato e lottato per valorizzare, sostenere, difendere la scuola pubblica, i diritti dei bambini e delle bambine, la dignità di chi in essa lavora, con l’attenzione ai soggetti più deboli. La sua era un’ironia bonaria e leggera che traspariva dai suoi gesti e dalle sue parole, e tutto questo ci ha aiutato a non perdere mai la fiducia in un futuro migliore e possibile». Nell’esprimere il più profondo cordoglio, la CGIL tutta si stringe nel ricordo di Maria Marconi i cui funerali avranno luogo alle ore 15 di domani, mercoledì 28 dicembre alla Chiesa Parrocchiale di Silea.