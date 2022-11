Blitz nella notte, scritte no vax all'esterno della sede della Cgil di Treviso

"Vili servi di un governo nazista", "Sindacati nazisti". Sono solo alcune delle scritte, tracciate con della vernice spray rossa, comparse nella notte all'esterno della sede trevigiana della Cgil, in via Dandolo. Simboli e scritte sono chiaramente riconducibili al movimento no vax che in più occasioni ha imbrattato pareti esterne di scuole di ogni ordine e grado in tutta la Marca. L'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine che ora indagano sulla vicenda che segue di 14 ore il blitz al laboratorio di microbiologia del Ca' Foncello di Treviso.

«Desidero esprimere la mia totale solidarietà alla CGIL di Treviso» ha commentato Rachele Scarpa, parlamentare trevigiana del Partito Democratico «per il vergognoso attacco vandalico subito questa notte nella propria sede di via Dandolo. Non possiamo permettere che movimenti violenti si sentano liberi di agire impunemente contro uno dei più importanti presidi sociali. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’interno perché si faccia subito chiarezza su questi episodi, reiterati e diffusi in tutta Italia, e vengano adoperate presto misure per individuare i responsabili».