Prende la cassetta delle offerte per l'asilo e scappa in bici, inseguito dalla parrocchiana

E' entrato nella chiesa di Santa Bona a Treviso, ha preso la cassetta della offerte (con tutto il pesante piedistallo) destinate all'asilo parrocchiale, e si è diretto verso l'uscita con la refurtiva in spalla. Poi, come fosse la cosa più normale del mondo, ha inforcato una bici e si è dileguato. L'autore del furto, avvenuto venerdì scorso, 7 giugno, nel pomeriggio dopo le 16.45 circa, è un uomo di mezza età, distinto, che ha suscitato subito la curiosità di una parrocchiana, Serena, che si è subito messa all'inseguimento del ladro, con la sua auto. L'uomo, consapevole di essere inseguito, si è diretto verso via Santa Bona nuova, ha svoltato prima verso via Esuli Giuliano Dalmati, poi verso via K2, quindi in via Fossaggera dove ha imboccato una stradina sterrata e pedonale, sul retro della proprietà dell'azienda edile Varetton. Qui sarà in seguito trovata la targhetta con la scritta "offerte per l'asilo" ma della cassetta e del suo contenuto nessuna traccia. Il responsabile del furto era riuscito a tornare a casa e a farla franca, almeno per ora. Si tratterebbe di pochi euro secondo il parroco, don Federico Testa, che oggi, 9 giugno, durante l'omelia ha voluto riferire ai parrocchiani l'episodio, ancora non denunciato alle forze dell'ordine. Attraverso le telecamere di videosorveglianza non dovrebbe essere difficile identificare il ladro di offerte.

«Quando l'episodio è avvenuto alcune famiglie hanno visto il fatto e avevano provato ad avvisarmi via telefono ma io ero in riunione» racconta rammaricato don Federico «poi abbiamo ripercorso tutto il tragitto che ha fatto e alla fine della stradina di sassi abbiamo trovato solo il cartellino della cassetta. Mi spiace molto perché il manufatto era bello e dentro avrà trovato forse qualche centesimo. Ha fatto tutta questa fatica per non trovare nulla». Al parroco non è inoltre piaciuto quanto ha visto a margine della stradina pedonale e l'ha sottolineato sempre nel corso dell'omelia. «E' una discarica a cielo aperto, ci saranno venti sacchetti di immondizia gettati li, un pezzo di macchina. Nei prossimi giorni ne parlerò anche con Ezio (Varetton ndr), chiedendo venga ripulita l'area, è uno scempio. Come si fa dietro ai palazzoni, vicino al parchetto dove vanno i bambini, ad avere una situazione del genere? Ci vorrebbe una fototrappola».