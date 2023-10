Estorce denaro al titolare di una pizzeria: Procura chiede condanna a oltre sei anni

Sei anni e 6 mesi di reclusione. Sono queste le richieste di condanna fatte oggi, 27 ottobre, dal pubblico ministero Massimo De Bortoli al termine della sua requisitoria nel processo in abbreviato all'ex chef di un noto ristorante pizzeria di Treviso, il Carpe Diem, locale oggi chiuso definitivamente che si trovava lungo la Noalese a San Giuseppe. L'uomo, un casertano 40enne (difeso dall'avvocato Fabio Crea) avrebbe picchiato e minacciato di morte il titolare e alcuni suoi parenti. Tutto per la "mediazione" relativa alla vendita del locale, in cui avrebbe lavorato in qualità di cuoco, e per il pagamento di retribuzione che gli sarebbero state dovute ma che invece gli erano state regolarmente pagate. L'udienza è stata rinviata a lunedì 30 ottobre per le repliche e la lettura della sentenza.

Il 40enne, era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare, accusato del reato di estorsione, minaccia grave e percosse. Si tratta di un soggetto sulla cui fedina penale compiano alcuni reati gravi: associazione di stampo mafioso, tentato omicidio e una recente condanna per evasione. E lui non faceva certo mistero sul suo passato turbolento, sul quale anzi ci scherzava sopra. I fatti di cui l'uomo deve rispondere risalgono all'aprile del 2022 quando il ristoratore, titolare del 40enne, si è rivolto ai carabinieri per denunciare il comportamento del dipendente, il cui rapporto lavorativo si era interrotto dopo circa sei mesi. Dopo un’iniziale serena gestione nel rapporto di lavoro, avrebbe manifestato nel corso del tempo, di fronte a banali questioni, atteggiamenti minacciosi e inspiegabilmente aggressivi verso il proprio datore di lavoro, picchiandolo e minacciandolo di morte. Ed era quindi scaturita una inchiesta dalla Procura di Treviso e portata avanti dai carabinieri. Anche nei confronti degli altri dipendenti del locale l’uomo, descritto come in possesso di una personalità violenta e intimidatrice, avrebbe adottato comportamenti minacciosi, sostenendo di volersi vendicare di presunti torti subiti e “vantandosi” del proprio passato criminale, tanto da aggredire un giovane collega mentre un familiare di questi sarebbe stato minacciato con un coltello.

L’episodio principale alla base delle contestazioni a carico del cuoco sarebbe avvenuta quando il proprietario, successivamente a questi eventi, ha maturato l’intenzione di vendere il locale: il cuoco avrebbe quindi procurato un contatto utile con un possibile acquirente e i due averebbero pattuito che se l’affare fosse andato a buon fine il 40enne avrebbe ricevuto la somma di 10 mila euro. Mentre la trattative era ancora in corso (la vendita alla fine, peraltro, non si è realizzata), il cuoco avrebbe avvicinato una parente del proprietario chiedendo la somma in contanti di 5 mila euro, minacciando che in caso contrario avrebbe fatto fallire l’affare e prospettando di far fare una “brutta fine” ai responsabili.

Intimorita dalla richiesta, la famiglia del proprietario del locale ha consegnato la somma al cuoco (ricorrendo a risparmi personali e alla vendita di monili di proprietà) che tuttavia, un paio di settimane prima della scadenza naturale del contratto di lavoro, nel maggio 2022, si è licenziato, intimando al datore di lavoro il pagamento di stipendi non ricevuti. Gli inquirenti hanno accertato che il 40enne aveva invece già ricevuto interamente la sua retribuzione oltre a trovare prove sia del denaro estorto che delle violenze a cui ha sottoposto sia il datore di lavoro che la sua famiglia.