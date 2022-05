Era punto di ritrovo di giovani pregiudicati, la Questura chiude per dieci giorni il Bar 8

E' stata disposta dalla Questura di Treviso la sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dell'esercizio pubblico "Bar 8", nei pressi della stazione ferroviaria di Treviso. Il provvedimento, emanato per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, ha lo scopo di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento di chiusura del locale per 10 giorni, disposta ai sensi dell'art. 100 del Tulps, è stato notificato alla titolare dell'esercizio commerciale ieri, 25 maggio. La misura è stata emanata all’esito di svariati controlli effettuati dalle pattuglie della Questura, nel corso dei quali si è accertato che il locale era divenuto abituale punto di ritrovo di giovani soggetti e non, gravati da numerosi precedenti penali e di polizia, anche di rilievo, circostanza che di fatto potrebbe sfruttare il disagio giovanile e favorire la nascita di sodalizi di persone pericolose per la sicurezza ed incolumità pubblica.

Il provvedimento non costituisce una sanzione afflittiva per l'esercizio pubblico, ma ha lo scopo di tutelare la cittadinanza e ad evitare la prosecuzione di una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica protrattasi nel tempo, considerata anche la recidività dell’esercizio in parola che, per le stesse motivazioni, era stato già destinatario di un analogo provvedimento di chiusura per 7 giorni emanato dal Questore nel novembre 2020. Seguiranno altre analoghe iniziative nei confronti di locali ed esercizi pubblici dell’area, tesa a contrastare ogni forma di illegalità e a garantire la sicurezza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, affinchè non vi siano riflessi negativi per la cittadinanza.