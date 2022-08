Ciclista travolto da un'auto lungo strada Ovest, è grave al Ca' Foncello

Sarebbero molto gravi le condizioni di un ciclista, le cui generalità non sono ancora state rese note, sfortunato protagonista di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, mercoledì 31 agosto, a Treviso, lungo viale della Repubblica, di fronte al fats food Mc Donald's. Il malcapitato è stato travolto da un'auto in transito che si è subito fermata: il conducente ha prestato le prime cure al ferito e ha lanciato l'allarme al 118. Il ciclista è stato soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A svolgere gli accertamenti del caso sono stati gli agenti della polizia locale di Treviso che hanno effettuato i rilievi di legge. Si sono registrati, come prevedibile, alcuni rallentamenti al traffico.