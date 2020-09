Spaccio di cocaina e pestaggi tra Fiera e Silea, arrestato un 25enne

Si è conclusa con l'arresto di Erjon Lukaj, un albanese di 25 anni, con vari precedenti penali alle spalle (ora è agli arresti domiciliari), e la denuncia di un trevigiano di 21 anni, un'operazione antidroga condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Treviso nel corso della serata di ieri, mercoledì 15 settembre. I militari, perquisendo il balcanico, hanno trovato 85,7 grammi di cocaina, 187 grammi di marijuana e circa 1200 euro in contanto, oltre a due bilancini e materiale per confezionare dosi. Nell'abitazione di via Callalta, a Silea, che condivideva anche con il trevigiano, sono stati trovati altri 26 grammi di marijuana.

L'intervento dei carabinieri nei confronti di Lukaj era partito dalla segnalazione di un ragazzo 20enne, che abita nei pressi dell'abitazione dei due giovani e diceva di essere stato aggredito alle precedenti ore 14, nel quartiere di Fiera, da Lukaj e da un 22enne napoletano, con precedenti e residente a Silea. Entrambi, per questo episodio, sono stati denunciati per percosse e lesioni.